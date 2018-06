Enfants atteints de cancer : le premier institut d’oncologie pédiatrique implanté à Dakar

Le Groupe Franco-africain d’oncologie pédiatrique (Gfaop) en partenariat avec la fondation Bms (Bristol mayer squibb) a créé l’ L’institut de formation en oncologie pédiatrique à Dakar (Lafop). Cette structure sanitaire qui va former le personnel de soins nécessaires, va œuvrer à la sensibilisation du personnel de santé et le grand public sur le diagnostic précoce des cancers de l’enfant, peut-on lire dans leur communiqué.



A noter que chaque année, au Sénégal, il est attendu entre 600 et 800 nouveaux cas de cancer chez l’enfant.