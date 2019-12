Enfants de la rue: Aliou Sall appelle les collectivités territoriales à combattre le phénomène dans une approche globale et holistique

Le maire de Guediawaye, Aliou Sall a interpellé les collectivités territoriales et les territoires à s’impliquer pour juguler le phénomène des enfants en situation de rue pour plusieurs raisons. Il l’a souligné, ce jeudi 19 décembre 2019, lors de la cérémonie de lancement de l'initiative de 3 000 collectivités territoriales sans enfants en situation de rue.



« La première (raison) est que ce fléau des enfants en situation de rue se constitue et se développe concrètement sur les territoires locaux dont l’administration et la gouvernance relèvent au premier chef des collectivités territoriales. La deuxième raison est que les politiques de décentralisation de l’agenda 2030 avec ces 17 objectifs de développement durable positionne naturellement les collectivités territoriales dans des compétences et des engagements qui sont intimement liés aux causes et aux défis du phénomène des enfants en situation de rue. La troisième raison est que le phénomène doit être appréhendé et combattu dans une approche globale, holistique par sa complexité », a déclaré le maire de Guédiawaye.



Selon lui, le fléau des enfants en situation de rue appelle la collaboration entre toutes les catégories d’acteurs, des initiatives coordonnées voir conjointes. « En tant que collectivités territoriales, il nous faut prendre à notre niveau de proximité les actions les plus pertinentes et nous inspirer des expériences menées ici et là, pour asseoir des activités appropriées à chaque cas », dit-il.



M. Sall a également ouvert une fenêtre sur l’éducation où il a soutenu que si les approches pouvaient être différentes, que la place de l’enfance en dehors de la maison c’est l’école. Non sans saluer la décision du chef de l’Etat de faire des daaras un maillon important du système éducatif.