Enfin ! Moussa Wagué pourrait jouer avec l’équipe A de Barça plutôt que prévu

Une bonne nouvelle pour l'international sénégalais de 20 ans, Moussa Wagué. Selon Mundo Deportivo. le latéral sénégalais pourrait jouer avec l’équipe A dans les jours à venir. Et se sera le 1er janvier



L'ex joueur de Kas Eupen est bel et bien sur les plans de Valverde, le technicien du Fc Barcelona. Et qu'une fois l’axe central blaugrana reconstitué, Valverde sait que, à compter du 1er janvier, il pourra compter sur Moussa Wagué, le sénégalais de 20 ans pour remplacer Sergio Roberto ou Semedo.



Évoluant avec le Barça B depuis son arrivée en provenance de Kas Eupen ( Belgique), Moussa Wagué a disputé 7 matches en D3 espagnole.