Engrossée puis abandonnée par un ancien député, cette étudiante vit le calvaire

"Engrossée" puis "abandonnée" par un ancien député, Penda (25 ans), étudiante dans un établissement privé de la place, a subi ce qu'elle considère comme une humiliation. Aujourd’hui, elle vit le calvaire dans un des quartiers huppés de la capitale sénégalaise, Dakar.



Les faits remontent à avril dernier, raconte-t-elle à Seneweb. "On s'est rencontrés près de notre école et on a commencé à sortir ensemble. Il m'a soutenue financièrement. Il a même pris soin de ma maman promettant qu'il allait m'épouser".



Mais, la relation n'a duré que le temps d'une rose. Penda dit avoir été abandonnée. Pire, l’ancien parlementaire n'a même pas voulu reconnaitre cette grossesse de 5 mois. « Il ne veut plus répondre à mes appels », ajoute le jeune fille qui vit présentement chez sa tante.



Aujourd'hui, les larmes aux yeux, l'étudiante n'a qu'un seul souhait : "Que le père de mon enfant avoue son forfait". Faute de quoi, sa maman, âgée de 45 ans, menace de dénoncer cette haute personnalité.



"S'il persiste à garder le silence, nous allons dévoiler son nom publiquement et les gens sauront que c'est lui l'auteur de cette grossesse", met en garde la bonne dame. Seneweb rapporte avoir tenté d'appeler la personne concernée sur ses deux numéros, sans succès. Les messages envoyés sont, jusque-là, sans réponses.