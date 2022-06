Enlèvement de bébé Aïda : la ravisseuse avoue avoir menti sur son identité et fait de nouvelles révélations

L'affaire Bébé Aïda, du nom de l'enfant enlevé et séquestré à Pikine avant d'être retrouvée saine et sauve, révèle ses secrets. L'enquête ouverte après l'arrestation de la ravisseuse a permis de découvrir que celle-ci n'est pas une Gambienne mais bien une Sénégalaise. Elle se nomme Sira Diallo et non Sira Dramé.



Constatant que la ravisseuse avait fait de fausses déclarations dès le début de son interpellation, les enquêteurs ont saisi la Direction de l’automatisation du fichier (DAF) pour déterminer son vraie identité. Surprise ! Ils ont découvert qu’elle ne s’appelle pas Sira Dramé mais Sira Diallo et qu’elle était bien une Sénégalaise. Interrogée sur ses mensonges, la mise en cause avoue avoir menti sans donner plus de détails.



Selon Libération, les enquêteurs n’étaient pas au bout de leurs surprises. Ils ont découvert sur le téléphone portable de Sira Diallo plusieurs photos d’enfants. En guise d’explication, cette dernière a juste déclaré être «fascinée par les enfants».



Autres découvertes faites par la police, ce sont les discussions entre la ravisseuse et son mari qui, dit-elle, vit à l’étranger. En effet, des échanges entre les deux époux découverts dans le compte Snapchat de la dame, montrent que l’époux savait qu'elle gardait «Bébé Aïda» dans son appartement à Pikine.



Interrogée sur ce fait, elle a déclaré avoir menti à son mari en lui disant que l'enfant lui a été confié. La mise en cause sera déférée ce jeudi au parquet de Pikine-Guédiawaye pour séquestration d’un enfant mineur.