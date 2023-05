"Ennemis" d'hier, Aminata Touré et Ousmane Sonko se rapprochent

Ça sent le rapprochement entre l'opposant Ousmane Sonko et l'ex Premier ministre de Macky Sall, Aminata Touré. En effet, ce mercredi matin, l'ancien bras droit du chef de l'État, a informé qu' elle fait l'objet de "menaces et insultes" . Et ceci, depuis sa conférence de presse lundi, au cours de laquelle elle a explosé les détails du "deal entre le Parti démocratique sénégalais (Pds) et le président Macky Sall".« J'informe la presse nationale et internationale que depuis que j’ai exposé les détails du deal politique entre le Président Macky Sall et ses alliés du PDS qui se matérialisera lors du pseudo-dialogue co-organisé, je reçois sur mon téléphone de nombreuses menaces et insultes. Voilà leurs arguments! », a dit Mimi Touré.La candidate déclarée à la présidentielle de 2024 a tenu à informer ceux qui la menacent que ceci ne « l’ébranle d’un iota », et ne fait que renforcer sa « détermination à lutter contre la régression de notre démocratie ».Dans sa note, elle a fait savoir qu'elle tient pour « responsable le président Macky Sall et ses alliés du Pds de toute atteinte à son intégrité physique ».De toute l'opposition, il n y a que O usmane Sonko qui lui a exprimé son soutien. Le leader de Pastef, dans un poste sur les réseaux sociaux, a assuré à la parlementaire déchue qu'elle peut « compter sur son soutien actif, et même physique, contre toute agression par une mafia politique couverte d’une immunité judiciaire et d’une inaction complice des FDS ».Le principal opposant à Macky Sall, en a profité pour réitérer son appel à toutes les forces vives de la nation pour dit-il, « un sursaut salvateur pour en finir avec ce régime violent et corrompu de Macky Sall, qui a fini de saper les fondations de notre paix sociale et de notre stabilité nationale, comme jamais dans le passé».Et ce soir, c'est Aminata Touré, pourtant très critique à l'égard de Ousmane Sonko quand elle était dans la mouvance présidentielle, de s'empresser de le remercier pour son soutien. « Je remercie le Président de PASTEF Ousmane SONKO pour son soutien et sa solidarité agissante face aux tentatives d’intimidations des tenants d’un pseudo-dialogue, le Président Macky Sall et ses alliés du PDS», a-t-elle réagi.S'adressant aux gens du pouvoir, elle ajoutera: « Leur seul objectif bien compris par le Peuple sénégalais est la validation d’un 3ème mandat illégitime du Président Macky Sall et la liquidation de l’opposant Ousmane Sonko». Avant de réitérer à Sonko son soutien et sa solidarité, saluant ainsi sa « résilience et son engagement pour le Sénégal ».Ces soutiens mutuels de l'un à l'égard de l'autre, pourtant "ennemis" d'hier, laisse présager un rapprochement entre les deux opposants qui sont jusqu'ici totalement contre l'appel au dialogue du président Sall.