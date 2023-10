Enquête fonds force covid-19 : Les Dage Léonce Nzally et Mouhamadou Sène déchargés

Si des Directeurs de l'Administration générale et de l'Equipement comme celui du département des Sports ont été changés par les enquêtes, d’autres tirent leur épingle du jeu. Selon le Journal Libération c’est le cas de Léonce Nzally qui était à l’époque Dage du ministère de la Culture et de la Communication.



L’enquête a conclu que les fonds alloués au ministère de la Culture et de la Communication ont été bien distribués aux sous-comités conformément aux cahiers de charges. L’absence de justificatifs notée par la cour decoule d’un retard dans la transmission imputable au sous-comité Omarts et Resus, d’après les policiers.



Pour le ministère de la Jeunesse, le Dage, Mamadou Sène, produit des pièces justificatifs concernant des dépenses de 41,217 millions de FCFA indexées à par la cour des comptes.