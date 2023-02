Enquête présumée sur une fraude fiscale et blanchiment: KOPAR Express sort de sa réserve

Dans sa Une du samedi 11 février 2023, le journal Libération informait que les éléments du Commissariat de la Sûreté urbaine (Su) ont fait une descente au siège de la société KOPAR Express qu’ils viseraient pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. Ce après l’arrestation de l’activiste Hannibal Djim qui utilisait cette plateforme de collecte de fonds pour différents actes de bienfaisance à destination de citoyens sénégalais nécessiteux.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik ce dimanche 12 février, ladite société établie au quartier Sud Foire informe qu’elle est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale et sociale.



KOPAR Express d’indiquer: « Par ailleurs, nous tenons à rassurer l’ensemble de nos partenaires et les utilisateurs de nos plateformes. KOPAR Express n’est mêlée ni de près ni de loin à une opération frauduleuse ou de blanchiment de quelque nature que ce soit. Toutes les transactions financières effectuées depuis notre plateforme sont sécurisées, traçables et transparentes à la provenance comme à la destination ».