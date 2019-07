Enquete sur le meurtre du Major Sané: La Gendarmerie nationale déplore la diffusion de fausses informations

Le Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire Cheikh Sene, a déploré dans un communiqué la diffusion de fausses informations dans la presse et sur les réseaux sociaux, concernant les investigations sur le meurtre du Commandant de Brigade de Koumpentoum Tamsir Sané; lors d'un bracage.



Le Général de division Cheikh Sene a attiré l’attention du public et de la presse que les opérations d’en quête relatives au vol à main armée perpétré le jeudi 19 juillet 2019 et ayant coûté la vie au commandant de la brigade de Koumpentoum sont en cours d’exécution.



Comme toute activité d’investigation, "cette enquête est frappée du sceau du secret pour d’une part, garantir son succès et d’autre part, préserver les droits humains des autres victimes blessées, des malfaiteurs qui font toujours l’objet de recherches mais surtout pour le respect de la mémoire du défunt".



Ainsi, les fausses informations distillées dans les réseaux sociaux et dans la presse, montrant des images et des vidéos concernant de supposées arrestations ou faisant état des orientations actuelles de l’enquête, si tant est qu’elles aient été avérées, auraient compromis gravement à l’enquête, dit-il.



Au demeurant, il précise qu' "aucune information n’a été jusqu’ici diffusée par la gendarmerie dont le canal officiel est la division communication. L’enquête est en cours sous la direction du procureur de la république de Tambacounda".