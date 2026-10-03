Événements 2021-2024 : le collectif des familles de victimes salue la sortie du parquet et réclame l’identification des instigateurs

Le collectif des familles de victimes et ex-détenus politiques salue la sortie du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar sur les enquêtes relatives aux événements politico-judiciaires survenus entre 2021 et 2024. Tout en reconnaissant les avancées annoncées par le parquet, le collectif dénonce des lenteurs dans les procédures et demande que les personnes impliquées soient identifiées et traduites en justice.



Intervenant sur la RFM, la coordonnatrice du collectif, Lucie Sané, a salué les efforts du parquet, tout en exprimant des réserves sur le bilan communiqué concernant le nombre de décès.



« On ne saurait que saluer ces efforts fournis, mais ce qui n'est pas sûr, c'est que nous, nous détenons comme information. On avait pu dénombrer 80 à 82 morts à cette époque-là », a-t-elle déclaré.



Toutefois, elle estime que les investigations doivent se poursuivre afin d’établir les responsabilités dans les événements.



« Mais nous nous tenons à ce que la lumière soit faite sur cette affaire-là. Et que surtout les instigateurs de ces émeutes-là soient retrouvés et jugés dans les règles de l’art », a-t-elle insisté.



Pour la coordonnatrice du collectif, toutes les personnes impliquées dans ces événements doivent répondre de leurs actes devant la justice.



« Tout acteur impliqué dans cette affaire-là doit être traduit en justice. Tout ce que nous demandons, ce n'est ni plus ni moins que cela. Il y a eu des faits que nous avons tous vus de nos propres yeux », a déclaré Lucie Sané.



Elle estime que les éléments disponibles, notamment les images diffusées sur Internet, peuvent contribuer à l’identification des personnes impliquées.



« Les images sont encore là et circulent dans le net. Il faut identifier les vrais acteurs », a-t-elle ajouté.



Le collectif alerte sur le sort des ex-détenus politiques



Au-delà des enquêtes sur les événements de 2021 à 2024, Lucie Sané attire également l’attention sur la situation des anciens détenus politiques.



« Il ne faut pas oublier aussi le sort des ex-détenus politiques. Parce que depuis leur sortie de prison, ces jeunes-là continuent de perdre la vie. On en a perdu 12, voire 13 même. Parce qu'il y a Djiby Mbaye qui est le dernier à partir, paix à son âme », a-t-elle déploré.



Elle affirme que certains anciens détenus continuent de vivre avec des séquelles liées à leur incarcération.



« Donc, c'est eux qui ont subi, qui ont traîné depuis leur sortie de prison. D'autres sont encore là avec leurs handicaps. Mais d'autres aussi sont toujours dans la souffrance parce qu'ils traînent toujours les traumatismes de leur incarcération », a-t-elle expliqué.



Selon elle, ces personnes ne bénéficieraient toujours pas d’un accompagnement suffisant de la part des pouvoirs publics.



« Et ils n'ont pas de suivi, encore moins d'assistance venant de la part de l'État. Ce qui n'est pas du tout normal », a conclu Lucie Sané.