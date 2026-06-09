Enseignement supérieur : Le ministre Boubacar Camara réunit les directeurs du COUD et des CROUS

Le nouveau ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Dr Boubacar Camara, a initié sa première réunion de travail avec le Directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) et l'ensemble des directeurs des Centres régionaux des œuvres universitaires sociales (CROUS) du pays.





Cette prise de contact officielle marque le lancement d'une nouvelle dynamique de concertation visant à restructurer et moderniser l'accompagnement social au sein des universités publiques sénégalaises.







Les discussions ont directement ciblé la prise en charge des préoccupations quotidiennes des étudiants et l'amélioration de leur cadre de vie. Les échanges ont principalement porté sur le renforcement de la qualité des services sociaux, l'optimisation des dispositifs d'accompagnement des apprenants et la promotion de leur épanouissement global au sein des différents campus du pays.







À cette occasion, les responsables des structures sociales, dont le directeur du CROUS de Bambey, Dr Aliou Sène, ont partagé un état des lieux de leurs réalités régionales. Ils ont exposé les défis structurels auxquels ils font face, partagé leurs expériences de terrain et proposé des perspectives d'amélioration pour élever le niveau des prestations destinées à la communauté estudiantine.







À l'issue de la séance, les directions des œuvres universitaires, à l'image de celle de Bambey, ont réaffirmé leur alignement sur les nouvelles orientations ministérielles. Elles se sont engagées à poursuivre les efforts pour garantir une amélioration continue des services et du bien-être des étudiants, le ministre ayant rappelé que la gestion sociale constituait un pilier fondamental de la politique de modernisation de l'enseignement supérieur.

