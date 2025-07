Enseignement supérieur : le gouvernement annonce le recrutement de 500 enseignants-chercheurs pour combler le déficit

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) a annoncé, dans un communiqué publié ce lundi, le lancement d’un recrutement exceptionnel de 500 personnels d’enseignement et de recherche (PER). Cette décision gouvernementale vise à faire face au déficit d’enseignants dans le supérieur.



Selon le ministre Abdourahmane Diouf précise, ce recrutement conforme aux orientations formulées par le chef de l'Etat lors du lancement de l'Agenda national de Transformation de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (ANTESRI) le 17 juillet 2025, répond aux besoins urgents du renforcement du taux d'encadrement et cible des filières prioritaires alignées à la vision Sénégal 2050.



« Cet effort de recrutement témoigne de l'intérêt que les Autorités accordent au sous-secteur de l'enseignement supérieur et s'inscrit, surtout, dans une logique de transparence, de mérite et d'excellence académique », souligne le communiqué.



Conformément aux instructions du Premier ministre, le MESRI s'emploiera, en relation avec les structures concernées, à déterminer, dans les meilleurs délais, les filières et les quotas de recrutement, conclut le communiqué.