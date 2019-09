Entente nationale: Me Abdoulaye Babou propose une amnistie pour Karim Wade et Khalifa Sall

Me Abdoulaye Babou a proposé dimanche une amnistie pour Karim Wade, en exil au Qatar et Khalifa Sall , emprisonné depuis mars 2017 pour détournement de deniers publics d'une valeur de 1,8 milliard FCFA pour une entente nationale. Il faisait suite aux retrouvailles entre Macky Sall et Abdoulaye Wade lors de l'inauguration de la mosquée Massalikoul Jinanne vendredi à Dakar.«Je propose une amnistie générale pour Karim Wade et Khalifa Sall à la manière de l’affaire Babacar Sèye, un peu loi Ezzan bis. Cette loi d’amnistie qui efface tout permettra à Khalifa et Karim d’être propres mais aussi à Macky d’assurer ses arrières. Il faut une véritable entente où on ne poursuit personne et que toutes les parties doivent avoir des garanties sans exception», a déclaré Me Abdoulaye Babou, ce dimanche, à l'émission Grand Jury de la Rfm.