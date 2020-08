Entrant en 6ème, Cfee: le ministre Mamadou Talla « très satisfait » de l’organisation de l'examen

Les épreuves du Certificat de fin d'études élémentaires (Cfee) ont démarré ce jeudi 20 août, sur toute l’étendue du territoire. Le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, a fait le tour de quelques écoles à Dakar et à Pikine, dans la banlieue, et se dit « très satisfait » du déroulement de l’examen.



« Nous avons constaté à Dakar que cela se passe très bien et c’est le même constat partout. Nous avons respecté les mesures barrières. En faisant les tours dans les classes, les élèves me disent que les épreuves sont abordables pour le moment. Donc se féliciter des épreuves que nous avons au niveau national, au niveau des IA (Institutions académiques) nous montrent que ça se passe très bien », a déclaré le ministre.



Pour Mamadou Talla, gérer 200.086 candidats, ce n’est pas chose facile. Mais, « pour le moment, on est très satisfait de ce que nous avons vu. C’est calme, c’est propre, c’est studieux, c’est sérieux. Et, nous avons l’équipe pédagogique, l’équipe d’encadrement. Je suis très heureux de constater que cela se passe bien », s’est-il félicité.



M. Talla espère que les choses se dérouleront dans les mêmes conditions jusqu’à la fin des épreuves demain, vendredi.