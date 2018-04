Entrée en vigueur du parrainage : La CDP rassure les Sénégalais

La Commission de protection des données personnelles a tenu à rassurer les Sénégalais quant aux informations qu’ils auront à fournir afin de parrainer un candidat aux prochaines élections. Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, l’organe dirigé par Awa Ndiaye a fait savoir que le secret devant entourer lesdites informations seront protégées.



«Dans le cadre de la mise en place du système de parrainage par la loi n°12/2018 portant modification du Code électoral, la Commission de protection des données personnelles, conformément à ses attributions, informe que toutes les dispositions nécessaires à la sécurité de la confidentialité des données personnelles de l’ensemble des électeurs seront rappelées aux autorités concernées», relève le document.



Et de poursuivre : «La CDP veillera à l’application de la loi au fur et à mesure que les mécanismes d’opérationnalisation seront adoptés».



Et pour ce faire, la CDP invite, surtout concernant les opérations de collecte des signatures, «les partis ou groupements politiques et candidats individuels à se conformer strictement aux dispositions de la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008, notamment respecter scrupuleusement les droits des électeurs et faciliter leur exercice tout au long du processus de parrainage».