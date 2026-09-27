Entrepreneuriat féminin : Mamico lance un GIE pour accompagner plus de 260 femmes

Le GIE Jeunes Femmes Entrepreneures de Mamico a été officiellement lancé samedi à Dakar, avec l’ambition d’accompagner les femmes dans la création, la gestion et le développement de leurs entreprises. Le groupement compte déjà plus de 260 membres venues de plusieurs régions du Sénégal et de l’étranger.



Présidente du GIE, Mariama Kébé, plus connue sous le nom de Mamico, a expliqué que l’initiative visait principalement à renforcer les capacités des jeunes entrepreneures. « J’ai créé ce GIE pour accompagner les femmes, les booster dans le milieu de l’entrepreneuriat. Elles ont besoin d’être formées, épaulées et financées », a-t-elle déclaré.



Pour elle, la formation devait cependant précéder le financement. « Une entrepreneuse a plus besoin d’une formation que de financement. Vous ne pouvez pas donner un financement à une femme qui ne sait pas gérer son business, elle va couler avec », a-t-elle soutenu.



Le programme du GIE devait ainsi porter sur le développement personnel, le marketing digital, le e-commerce et la gestion financière. Des experts devaient intervenir pour former les membres à la gestion de leurs activités, de leurs achats, de leur production et de leurs finances.



Mamico a précisé que le GIE ne concernait pas uniquement les entrepreneures de Dakar. Des membres venues de Kaolack, Saint-Louis et Thiès étaient présentes au lancement, ainsi que des femmes établies à l’étranger. L’adhésion devait être ouverte aux femmes ayant des idées, des projets ou des entreprises déjà créées.



L’initiative était née de lives TikTok au cours desquels Mamico donnait de la visibilité aux jeunes entrepreneures. « Les jeunes entrepreneuses seront les futures leaders, donc elles ont besoin d’être accompagnées et épaulées », a-t-elle expliqué.



À terme, Mariama Kébé ambitionnait de voir les membres développer leurs activités et créer des emplois. « Mon ambition, c’est que toutes ces femmes puissent s’agrandir, développer leur business et créer des emplois », a-t-elle déclaré.