Assemblée nationale : les députés convoqués en séance plénière les 29, 30 septembre et le 2 octobre 2026

Les députés sont convoqués à l’Assemblée nationale pour trois séances plénières prévues les 29 et 30 septembre ainsi que le 2 octobre 2026. Ces rencontres porteront sur l’examen de plusieurs propositions de loi et d’un rapport parlementaire.



Le mardi 29 septembre 2026, à 10 heures, les parlementaires examineront le projet de loi n°21/2026 modifiant la loi n°2016-09 du 14 mars 2016 instituant une carte d’identité biométrique CEDEAO.



À 15 heures, la même journée, ils se pencheront sur la proposition de loi n°37/2026 portant modification de la loi n°2019-03 du 1er février 2019 portant Code pétrolier.



Le mercredi 30 septembre 2026, à 15 heures, une séance plénière est programmée pour l’examen de la proposition de loi n°39/2026 relative à la santé en milieu carcéral.



Enfin, le vendredi 2 octobre 2026, à 10 heures, les députés examineront le rapport de la mission d’information parlementaire relative à la commercialisation des produits de marque Sofcare.



Cette séance devrait également marquer la clôture de la troisième session extraordinaire de l’année 2026 de l’Assemblée nationale, selon un communiqué signé par le président de l’institution Ousmane Sonko.