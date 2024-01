Pour parler du processus électoral, PressAfrik est allé à la rencontre du Professeur Babacar Gueye de la Société civile, dans le deuxième numéro de l’entretien « Haut Niveau ».



L’Agrégé de Droit public et Science politique est revenu avec Ibrahima Lissa Faye sur le processus électoral, le système des parrainages et les recours que doit examiner le Conseil constitutionnel d’ici le 20 janvier.



Le Professeur Babacar Gueye pense notamment que c’est une erreur d’avoir confié le contrôle des parrainages au Conseil constitutionnel. Il affirme qu’il aurait été plus efficace de le confier à une autre structure comme la CENA.



Il a également appelé les différents acteurs qui entourent le processus électoral à faire des concessions pour une élection apaisée.



Regardez l’intégralité de cet entretien de « Haut Niveau ».