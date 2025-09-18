Les États-Unis bloquent un projet de résolution du Conseil de sécurité de l’ONU réclamant un cessez-le-feu à Gaza

Les États-Unis ont opposé jeudi leur veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité de l’ONU exigeant un « cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent » dans la bande de Gaza.



Au nom des dix membres élus du Conseil, à savoir l’Algérie, la Grèce, le Guyana, le Pakistan, le Panama, la Corée du Sud, la Sierra Leone, la Slovénie, la Somalie et le Danemark, ce dernier a présenté le texte qui a recueilli 14 voix favorables.



Le projet exprimait « une grave préoccupation face à l’expansion continue de l’opération militaire d’Israël à Gaza et par conséquent à l’intensification des souffrances des civils », appelant Israël à revenir sur sa décision de poursuivre son offensive et rejetant « toute tentative de changement démographique ou territorial dans l’enclave. »



Avant le vote, l’ambassadrice danoise à l’ONU, Christina Markus Lassen, a déclaré : « Le seul objectif de cette résolution est d’alléger les souffrances et de contribuer à mettre fin à cette guerre abjecte », appelant tous les membres du Conseil à voter en faveur du texte.



La vice-envoyée spéciale du président américain pour le Moyen-Orient, Morgan Ortagus, a de son côté affirmé que l’opposition de Washington « n’était une surprise pour personne », arguant que le texte « ne reflétait pas la réalité sur le terrain », tout en réaffirmant son soutien à Israël et en contestant les rapports onusiens faisant état de famine à Gaza.



Le document faisait pourtant part d’une « profonde inquiétude » face au rapport de l’IPC confirmant qu’une famine est en cours dans le gouvernorat de Gaza et devrait s’étendre à Deir al-Balah et Khan Younès d’ici la fin septembre.



l condamnait fermement toute utilisation de la famine comme arme de guerre et exigeait d’Israël la levée immédiate et inconditionnelle de toutes les restrictions entravant l’acheminement de l’aide humanitaire, ainsi que la garantie de sa distribution sûre et sans entrave.



Le texte appelait également à la « libération immédiate et inconditionnelle » de tous les otages détenus par le Hamas et d’autres groupes.



Il s’agit du sixième veto américain depuis le 7 octobre 2023 contre un projet de résolution appelant à un cessez-le-feu urgent à Gaza. Les précédents vétos avaient été opposés en octobre et décembre 2023, février et novembre 2024, ainsi qu’en juin 2025.



L’offensive israélienne en cours a déjà fait plus de 65 000 morts palestiniens depuis octobre 2023 et plongé l’enclave dans une situation de famine. Israël fait également l’objet d’une procédure pour génocide devant la Cour internationale de justice.