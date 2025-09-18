Saraya : la Gendarmerie démantèle des sites clandestins, 40 groupes électrogènes et 18 tricycles saisis

La Brigade territoriale de Saraya, appuyée par le GARSI 2 et une équipe de l’escadrille des drones, a mené, le mardi 16 septembre 2025, une vaste opération de sécurisation dans le village de Kolia, commune de Bembou, situé dans la partie Est du pays.
L’intervention, qui a mobilisé d’importants moyens humains et matériels, avait pour objectif de démanteler plusieurs sites d’orpaillage clandestins installés dans la zone.
Au terme de l’opération, les forces de l’ordre ont procédé à d’importantes saisies : 18 tricycles, un tricycle de type « Piki Paka », six panneaux solaires, 18 marteaux-piqueurs, 40 groupes électrogènes et 16 motocyclettes.
