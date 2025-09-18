Ligue des Champions : le FC Barcelone bat Newcastle grâce au doublé de Rahsford

Le FC Barcelone lance sa campagne de Ligue des champions par une victoire 2-1 sur la pelouse de Newcastle, ce jeudi 18 septembre grâce à un doublé de Marcus Rahsford.



L'envie et l'agressivité n'aura pas suffi pour Newcastle. Dans leur stade mythique les Magpies avaient pourtant bien démarré la rencontre, mais ils ont rapidement été dominé par la supériorité technique des Catalans.



Le FC Barcelone a du attendre la 58e minute pour ouvrir le score. Grace à une tête de Marcus Rahsford, sur un superbe centre du défenseur de l'équipe de France Jules Koundé. Cela faisait quatre ans que l'Anglais n'avait plus marqué en Ligue des Champions. Et il a l'air d'apprécier puisqu'il a doublé la mise 10 minutes plus tard, sur une occasion qu'il s'offre tout seul.



Il dribble la défense anglaise avant d'ajuster une frappe puissante qui rentre dans la lucarne de Pope (67e). « Je pense que c'est un bon match, on a surtout montré de la personnalité, on savait qu'avec le temps on allait trouvé des espaces », s'est réjouit Jules Koundé à la fin de la rencontre.



Anthony Gordon a sauvé l'honneur pour les Magpies à la 90 minute, de quoi faire lever les supporters du St. James park, mais pas assez pour relancer la rencontre.



Le Barça démarre sa campagne européenne en confiance avant de recevoir le PSG le 1er octobre pour la deuxième journée de Ligue des Champions.