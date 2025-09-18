Déthié Fall, le nouveau ministre des Infrastructures, en visite surprise à l'Ageroute dès 6h30

Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a surpris le personnel de l'Agence de gestion des routes (Ageroute) ce matin en arrivant sur les lieux dès 6h30. Une visite matinale qui illustre une volonté de rupture et une approche directe du travail.



​«Comme promis, je suis venu à 06h 30mn à l’Ageroute pour une séance de travail », a déclaré Déthié Fall.



Cette visite, faite dans une ambiance conviviale, a permis au ministre de s'entretenir directement avec les employés et d’échanger sur les défis et les objectifs à venir.



​Profitant de l'occasion, le ministre a également transmis les recommandations du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et de son Premier ministre, Ousmane Sonko. Il a notamment appelé l’ensemble des collaborateurs à redoubler d'efforts et à s’investir pleinement pour atteindre les résultats fixés par le gouvernement.



Cette rencontre matinale s'inscrit dans une démarche de terrain et de proximité, marquant les premières heures de son mandat.