Entretien entre l’émissaire de Macron et Sonko : les vérités de Robert Bourgi au président français

Nadège Chouat, une émissaire du président français Emmanuel Macron, et le chef de l’opposition sénégalais Ousmane Sonko, se sont rencontrés le 23 mars dernier. En effet, le numéro deux de la cellule Afrique de l’Elysée a profité d’une mission à Dakar, pour discuter avec M. Sonko, candidat à la présidentielle de 2024. Une discussion qui a pris fin après deux tours d’horloge et qui est restée jusqu’ici confidentielle.



Dans un entretien accordé à L’Observateur, Robert Bourgi, ancien avocat et conseiller politique, est revenu sur cet acte posé par le président Emmanuel Macron qu’il considère comme une immixtion "dans les affaires d’un état souverain ».



« Voilà enfin qu’au milieu des graves crises sociales qui secouent la France, il décide de s’immiscer dans les affaires intérieures d’un État souverain et indépendant », a regretté M. Bourgi.



Qui a poursuivi : « Le Sénégal connaît en effet une situation de crise dont le moteur est le leader de l’opposition, Ousmane Sonko. Il est sujet à de nouveaux problèmes judiciaires d’ordre politique et personnel. Une sérieuse et gravissime question se pose depuis quelques jours. On a appris que le Président français a envoyé une proche collaboratrice rencontrer Sonko à Dakar ».



Robert Bourgi se pose la question de savoir : « Au nom de quoi le Président Macron le fait-il ? En vertu de quelle règle ? ». Selon le conseiller politique : « C’est là une atteinte grave à la souveraineté de l’État sénégalais. Que dirait le Président Macron s’il apprenait que des émissaires du Président Macky Sall, au plus fort des émeutes, avaient rencontré sur le sol français, les leaders des gilets jaunes ou chefs des syndicats opposés au régime des retraites voulu par le Président français. »



L’ancien avocat pense que « le président Macron oublie vite que c’est à la demande de Ousmane Sonko que des jeunes partisans de son mouvement ont pillé, brûlé et vandalisé les biens et des matériels français en mars 2021 ».



Il a tenu à rappeler au chef de l’Etat français que « Macky Sall est un partenaire loyal et ami de la France, comme il considère le président français comme un ami ».



Avant de conclure en faisant une confidence : « Je vais vous faire une confidence. Au début de l’année 2022, le Président Macky Sall a été saisi d’une demande de Valérie Pecresse, candidate des Républicains, à venir au Sénégal, à le rencontrer et à rencontrer la population française. Le Président Macky Sall a rejeté cette demande, car m’a-t-il dit, je n’ai pas à m’immiscer dans les affaires de la France surtout en période électorale et de plus, ce serait inamical vis-à-vis d’Emmanuel Macron que j’apprécie beaucoup et que j’affectionne ».