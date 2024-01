Equateur: deux suspects arrêtés dans l'enquête sur le meurtre du procureur César Suarez

La police a d’abord identifié le chauffeur de taxi qui conduisait le véhicule à bord duquel se trouvaient les tueurs à gages. Après avoir été arrêté, le suspect les a conduits à un hôtel dans lequel se trouvait l'un des présumés assassins, puis a perquisitionné une maison, où elle a saisi un fusil mitrailleur et deux revolvers. Le véhicule ayant servi à l'attentat a été retrouvé entièrement calciné, rapporte notre correspondant à Quito, Eric Samson.De deux à trois membres du commando sont toujours libres. Selon le parquet, les tueurs à gages faisaient partie du gang des Chone Killers, l’une des bandes les plus actives actuellement contre les forces de l’ordre avec les Tiguerones et Los Lobos.Les enquêteurs cherchent à savoir si le procureur assassiné César Suarez n’a pas été piégé par un appel téléphonique l’ayant poussé à sortir de chez lui sans son escorte habituelle alors qu’il était censé travailler à son domicile. La procureure générale Diana Salazar a demandé que la protection de son personnel soit renforcée et que les audiences judiciaires soient désormais réalisées de façon virtuelle.Cette femme de 42 ans est à l'origine de la vaste opération Metastasis qui a abouti en décembre à l'arrestation d'une trentaine de personnes, dont des juges et des procureurs, soupçonnés d'être impliqués dans la criminalité organisée liée au narcotrafic. En 2020, un an après être devenue la première procureure générale noire du pays, Diana Salazar poursuivait pour corruption l'ancien président populaire Rafael Correa (2007-2017).Jeudi matin, 1500 policiers et militaires sont à nouveau intervenus dans la prison régionale de Guayaquil, fouillant les cellules des détenus rassemblés dans les patios, preuve qu’ils n’en ont pas encore vraiment le contrôle et que les gangs n’ont pas rendu les armes en Équateur.