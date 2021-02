Equateur: le second tour de la présidentielle opposera Andrés Arauz et Guillermo Lasso

En Equateur, le socialiste Andrés Arauz, dauphin de l'ex-président Rafael Correa, et le conservateur Guillermo Lasso s'affronteront donc au second tour de l'élection présidentielle, prévu le 11 avril en Equateur, a annoncé le Conseil national électoral dans la nuit.



A l'issue du premier tour, le jeune économiste Andrés Arauz, 36 ans, s'était d'emblée qualifié avec 32,72% des voix contre 19,74% à l'ex-banquier de droite Guillermo Lasso et 19,39% au leader indigène de gauche Yaku Perez, selon les résultats définitifs du scrutin du 7 février, proclamés par le secrétaire du CNE, Santiago Vallejo.



Ces scores d'emblée annoncés comme très serrés avaient nourri les soupçons de fraude dans les rang de Yaku Perez d'autant que quelques jours après le premier tour, après un décompte -trop- rapide, le CNE lui avait donné l'avantage avant de faire marche arrière. Il avait appelé ses soutiens à manifester leur soutien dans la rue. Depuis, les drapeaux arc-en-ciel tapissent le centre de la capitale.



Un recomptage est décidé.



Le candidat du Pachakutik a demandé un recomptage des bulltins de vote, demande soutenue par son challenger Guillermo Lasso, dans un souci de « transparence ». Une demande à laquelle le CNE a finalement accédé. L’autorité électorale de l’Équateur a annoncé vendredi 13 février procéder à un recomptage partiel des bulletins de vote utilisés dans l'élection présidentielle en Équateur, à la suite de la demande des deux candidats à la lutte pour une place au second tour. «100% des votes de la province du Guayas», celle qui compte le plus d'électeurs du pays, et «50% des votes de 16 provinces» seront «révisés», a déclaré la présidente du Conseil national électoral (CNE), Diana Atamaint, lors d'une conférence de presse à Quito.



Ces résultats définitifs du premier tour ont été approuvés par quatre des cinq membres du CNE présents à l'issue d'une longue session initiée samedi matin et qui s'est achevée tard dans la nuit.