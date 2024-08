Equipe de France : Alexandre Lacazette annonce sa retraite internationale

L’histoire d’Alexandre Lacazette avec le maillot bleu se sera donc soldée sur une défaite en finale des Jeux Olympiques à Paris. Au terme d’un match complètement fou, qui aura finalement basculé en faveur de l’Espagne (5-3 a.p.), comme à l’Euro, l’attaquant lyonnais a confirmé qu’il s’agissait bien de son dernier match en équipe de France.



«Cela reste ma meilleure médaille d’argent (sourire). J’ai perdu quelques finales dans ma carrière… Disons que c’est la moins mauvaise. Je retiens l’aventure. Le fait que j’ai pu porter le maillot bleu. Les ambiances entre nous. Cela restera à vie, a déclaré Lacazette en conférence de presse, avant de poursuivre. Cette rencontre rentre dans un des plus beaux matchs de ma carrière émotionnellement parlant. C’était mon dernier match avec le maillot bleu. Le compétiteur que je suis est déçu. On voulait l’or depuis le début. On a pu ramener une médaille à la Team France et susciter un engouement dans les stades. Il faut garder le positif, mais c’est trop tôt pour le réaliser», rapporte Footmercato.



Pour rappel, le joueur de 33 ans n’a plus été appelé chez les A depuis novembre 2017, et un doublé contre l’Allemagne.