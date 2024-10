Équipe de France : Aurélien Tchouaméni désigné capitaine contre Israël

Aurélien Tchouaméni a été choisi par Didier Deschamps pour porter le brassard face à Israël ce jeudi.



Alors que Kylian Mbappé est resté à Madrid pour suivre un programme de réathlétisation, l’équipe de France se retrouve sans capitaine. Didier Deschamps devait faire un choix, ne serait-ce que temporaire, pour le match contre Israël en Ligue des nations.



Selon RMC Sport, trois joueurs étaient en lice pour récupérer le capitanat : Ibrahima Konaté, Aurélien Tchouameni, et Jules Koundé.



Si les trois profils présentaient leurs avantages, c’est bel et bien Aurélien Tchouaméni qui a été choisi pour porter le brassard. Titulaire indiscutable depuis 2022, son sélectionneur apprécie son âme de leader et son sérieux.



Ce sera la première fois qu’il commence le match avec ce statut en équipe de France A. Il avait déjà été capitaine avec l’équipe de France U18.