Équipe de France féminine : Hervé Renard explique son choix

Officiellement présenté comme sélectionneur des Bleues, Hervé Renard a dévoilé les raisons qui l’ont poussé à accepter ce défi. Il a aussi fait part de sa grande motivation.



« J’ai un regard sur le football féminin depuis 2014. En regardant les grandes compétitions, les équipes françaises qui ont régné sur les coupes d’Europe comme l’OL, les matches de l’équipe de France, je me suis dit dans un coin de ma tête. J’aimerais bien participer à une grande compétition avec l’équipe de France », a confié l’ancien sélectionneur de l’Arabie Saoudite.



Renard a d’ailleurs fait savoir qu’il compte faire de belles choses avec la sélection féminine.



« Dans mon entourage, ça a surpris beaucoup de monde. C’est une question de challenge, il n’y a rien qui remplace une grande compétition dans notre métier. Là, on est servi. Il n’y a pas meilleure explication que celle-ci pour comprendre mon choix. Et je pense qu’il y a un groupe de qualité et que tous ensemble on est capables de faire de belles choses ».