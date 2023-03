Équipe de France : la première décision forte du capitaine Mbappé sur le cas Griezmann

Après les récentes révélations concernant la réaction d’Antoine Griezmann au choix de Deschamps de nommer Mbappé capitaine des Bleus, le joueur du PSG a pris une première décision forte.



Avant le premier match post-Coupe du Monde de l’équipe de France face aux Pays-Bas, l’actualité des Bleus est animée par le débat sur le nouveau capitaine de Didier Deschamps. Avec les retraites internationales d’Hugo Lloris et de Raphaël Varane, le sélectionneur des Bleus avait le choix entre ses deux gros cadres du vestiaire des Bleus : Kylian Mbappé et Antoine Griezmann (Paul Pogba étant régulièrement blessé).



Et DD a finalement tranché en faveur du joueur du PSG. Il l’a annoncé lui-même publiquement ces derniers jours. « Kylian Mbappé est le nouveau capitaine des Bleus. Antoine Griezmann est le vice-capitaine. Kylian réunit toutes les cases pour avoir cette responsabilité. Sur le terrain comme dans la vie de groupe, en étant un élément fédérateur», expliquait-il au micro de Téléfoot.



Et si cette décision n’est évidemment pas anodine, elle a aussi fortement impacté Antoine Griezmann. En effet, après cette décision, le joueur a été très touché. Selon plusieurs médias, le natif de Mâcon espérait être le nouvel homme fort des Tricolores. Il rêvait de porter le brassard de capitaine lors de l’Euro 2024. Il a même vécu cette décision comme une terrible injustice et avait pensé à son avenir en sélection, selon Le Figaro.



Une polémique naissante qui a obligé Didier Deschamps à vite éteindre l’incendie. «Ça n’a pas été un casse-tête. J’ai eu une réflexion en amont, des discussions avec Kylian et Antoine. Il avait la possibilité, mais ce n’est pas donner à Kylian pour enlever à Antoine. Il a quelque chose aussi et est toujours un joueur très important. Il a eu une période plus difficile mais par ce qu’il fait sur le terrain, son côté fédérateur et moteur, il le restera encore à l’avenir.»



Une discussion pour mettre les choses au clair

Et visiblement, depuis sa récente promotion avec les Bleus, Kylian Mbappé prend les choses à cœur. C’est en tout cas ce que révèle l’Équipe dans son édition du jour.



La star du PSG, devant les polémiques récentes et la déception d’Antoine Griezmann, a, en effet, décidé de s’entretenir rapidement avec son coéquipier pour apaiser la situation et évoquer la décision de Didier Deschamps. Mbappé ne souhaitait pas laisser pourrir la situation et a tenu à vite mettre les choses au clair pour aller de l’avant. Le jeune attaquant de 24 ans a expliqué comprendre la déception du joueur mais aurait aussi rappeler qu’il comptait sur lui pour la suite.



Le quotidien français précise que l’attaquant parisien a aussi ajouté qu’il ne souhaitait pas monopoliser le leadership et qu’il laisserait une place aux autres cadres de l’équipe comme Giroud et lui par exemple.



Un premier geste fort de Kylian Mbappé dans son nouveau rôle de capitaine qui a son importance. En mettant rapidement les choses à plat et en confortant Griezmann, il prouve bien qu’il pense surtout à l’équipe et qu’un Griezmann en forme aidera forcément sur les prochaines échéances.



Footmercato