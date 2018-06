Equipe de France : les buts, son rôle de leader, son attitude... Les vérités de Pogba face aux critiques

Joueur au potentiel extraordinaire, Paul Pogba n'a jamais encore réussi à faire l'unanimité en équipe de France. Les gens attendent plus d'un joueur présenté comme un phénomène depuis plusieurs années et dont les performances sous le maillot de la sélection française alimentent sans cesse les débats. Dans un entretien accordé à France Football, le milieu de Manchester United répond aux critiques.

P. Pogba - «l'homme qui est jugé autrement»

Pogba l'assure, il n'est pas jugé comme un joueur «normal». «Je suis l'homme qui est jugé autrement, réagit le Red Devil. Je suis un 8 et je dois être jugé comme tel. Si je peux faire plus, je fais plus et tant mieux pour l'équipe. Mais ce n'est pas le joueur qui décide, il y a l'entraîneur, un système, plein de choses. (...) Je ne suis pas normal. Je ne suis pas jugé comme tout le monde donc je ne suis pas normal. Et je prends ça comme un challenge.»

Sifflé à sa sortie du terrain lors de la dernière victoire des bleues contre l'Italie (3-1), en amical, Pogba ressent un sentiment d'injustice. «Je marque des buts. D'autres à mon poste n'en marquent pas, ne sont pas décisifs mais je suis moins bon qu'eux. Donc, moi, on me juge sur quoi ? Sur mon poste ? Sur mes passes décisives ? Sur le jeu ? Les dribbles ? Sur quoi ?», s'interroge l'ancien joueur de la Juventus Turin.

Pogba et les consignes

Contre les Italiens, Pogba s'était souvent contenté de jouer juste et de lâcher le ballon plus rapidement, comme demandé par Didier Deschamps. «Paul il peut tout faire. Mais si aujourd'hui le coach me dit : « Tu restes milieu défensif, je vais faire quoi ? J'écoute les médias ou le coach ? Je ne contrôle pas tout», glisse le Mancunien, avant d'évoquer les critiques sur son rendement offensif : «Je fais des choses que des milieux ne font pas mais eux ne sont pas jugés comme ça, juste récupérer des ballons et faire le milieu. Déjà, on me compare avec des 10, des attaquants...» S'il n'est pas aussi décisif que certains le voudraient, Pogba peine aussi à endosser ce costume de leader sur le terrain. Mais le milieu de 25 ans se défend encore. «Je veux prendre les rênes de l'équipe mais il faut que je sois aussi dans les meilleures conditions. Je ne dis pas que je veux qu'on change tout pour moi, ce n'est pas ça. Si je dois jouer arrière droit, je le ferai à fond», confie-t-il. En clair, les consignes de Didier Deschamps semblent le brider dans son expression sur le pré.

P. Pogba - «tu ne vas pas critiquer un Messi quand il marche»

Quant à son attitude jugée parfois nonchalante, Pogba répond à ses détracteurs. «Je suis comme ça. C'est mon style de jeu. Tu ne vas pas critiquer un Messi quand il marche sur le terrain. Il met trois buts et tu vas dire « Ah mais il marche sur le terrain » ? Non. On ne peut pas me dire comment je dois jouer. Personne ne peut me dire comment je dois jouer», lance le natif de Lagny-sur-Marne. A lui maintenant de faire taire ses détracteurs avec un beau Mondial en Russie.