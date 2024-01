Equipe du Sénégal : Boulaye Dia donne des nouvelles de sa blessure

Blessé en club le 22 décembre 2023, l’attaquant de la Salernitana souffre d’une lésion musculaire de taille moyenne au niveau du biceps fémoral gauche. Son absence estimée entre 4 à 5 semaines, il devrait donc être forfait pour la phase de groupes.





Cependant, Boulaye Dia a été convoqué par le sélectionneur Aliou Cissé. L’ancien attaquant de Villareal a rejoint le rassemblement des « Lions », à Diamniadio, où il a donné des nouvelles de sa blessure à l’occasion d’un open presse qui s’est tenu ce jeudi.



« Mon état de santé actuellement ? Ça s’améliore. Je suis dans la phase où je fais beaucoup de vélo. Il y a du mieux. Inchallah, ça va aller », confie-t-il au micro de Wiwsport.

Auteur de six apparitions lors de la dernière CAN remportée par le Sénégal, celui qui compte cinq buts en 26 sélections se projette bien sur la compétition qui arrive.



« On la prépare comme la précédente. On est là et on ne se prend pas la tête. On applique les consignes. On est une famille, on rigole ensemble. On se prépare bien. On n’est pas encore au complet, on attend les autres mais on sera prêts », a-t-il indiqué.



Boulaye Dia a également adressé un message aux supporters sénégalais avant le match amical contre le Niger, lundi 8 janvier au Stade Abdoulaye-Wade.



« Qu’ils viennent nous encourager, parce que ce sera la dernière fois qu’ils nous verront à Diamniadio avant le départ. Ce serait bien qu’ils viennent tous au stade nous encourager et nous dire au revoir une dernière fois pour ceux qui ne pourront pas être en Côte d’Ivoire », a invité l'attaquant des "Lions".