Équipe du Sénégal : Pape Thiaw se prononce sur la grève des travailleurs de l’hôtel Radisson

En conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur national Pape Thiaw s’est exprimé sur la grève des travailleurs de l’hôtel Radisson de Diamniadio, qui avait suscité des inquiétudes quant à la préparation des « Lions ». Il a tenu à rassurer que cette situation n’a en rien perturbé le groupe.



« On a vu ce qui s’est passé à l’hôtel, mais cela ne nous a pas impacté. On est tous focus sur ce match et les joueurs savent ce qu’ils doivent faire. C’est vrai qu’il y a des gens qui ont fait la grève, ils étaient dans leurs droits. Nous espérons que cela va se régler parce que ce sont des Sénégalais comme nous, et je pense que s’il y a des choses que l’État doit régler il le réglera, mais ça ne nous a pas impacté du tout », a-t-il confié aux journalistes.



Le Sénégal recevra le Soudan le vendredi 5 septembre 2025 à 19h00 au stade Abdoulaye Wade, avant de se déplacer à Kinshasa le 9 septembre pour affronter la RD Congo.



Au classement du groupe B, la RD Congo est en tête avec 13 points (+5), suivie du Sénégal (12 pts, +7) et du Soudan (12 pts, +6). Le Togo est 4ᵉ avec 4 points, le Soudan du Sud 5ᵉ avec 3 points, tandis que la Mauritanie ferme la marche avec 2 points.