Equipe du Sénégal: la grosse panne d’efficacité des attaquants

A quelques semaines de la CAN 2022, prévue du 9 janvier au 6 février au Cameroun, l’attaque de l’équipe nationale du Sénégal ne carbure pas à plein régime. Avec un groupe qui s’est déjà dégagé, il est difficile de s'attendre à de nouvelles têtes pour la plus prestigieuse compétition africaine.



Les attaquants régulièrement convoqués lors des dernières rencontres de la première nation africaine au classement de la FIFA, ne flambent pas dans leurs clubs respectifs. Aucun attaquant sénégalais n'a atteint la barre des 10 buts depuis le début de cette saison 2021-2022.



Le peu de buts marqués par les attaquants sénégalais peut nourrir les inquiétudes d’Aliou Cissé. Sadio Mané et Habib Diallo sortent du lot. L’attaquant de Liverpool est celui qui a le plus de buts parmi les joueurs sénégalais avec ses 9 réalisations et une passe décisive en 20 matchs, toutes compétitions confondues.



L'attaquant de Strasbourg suit Sadio de près. En 16 matchs avec le Racing, le joueur formé par Génération Foot a inscrit 8 buts, en plus d'une passe décisive.



Fidèle lieutenant de Sadio Mané en équipe nationale, Ismaila Sarr est touché aux ligaments du genou. Il devra observer un repos d'un mois et il est, pour le moment, incertain pour la CAN. L’attaquant de Watford réalisait toutefois une bonne saison avec son club (5 buts en 12 matchs). Autre blessé, mais out pour la CAN, Krépin Diatta était sur la voie de la rédemption malgré ses faibles statistiques (2 buts en 13 matchs).



Manque de temps de jeu de certains « Lions »

Boulaye Dia n'est pas au mieux avec Villarreal avec seulement 2 réalisations contre 3 passes décisives en 17 rencontres avec les couleurs du Sous-marin jaune. Pas en forme, l'ancien attaquant de Reims n'a plus été titularisé depuis le 20 novembre et tarde à confirmer dans une équipe de Villarreal malade, qui est engluée à la 13ème place.



Meilleur buteur sénégalais lors des éliminatoires de la CAN 2022 (4 buts), Famara Diédhiou ne compte que quatre buts en 14 matchs.



A la relance du Côté de Cagliari, Keita Diao Balde compte 3 réalisations et 2 passes décisives en 11 matchs de Serie A. Avec un statut de titulaire remis en cause, l’ancien Monégasque devra cravacher dur pour gagner la confiance d'Aliou Cissé.



Bamba Dieng est également dans cette lignée des attaquants en panne de réalisme. La pépite de l'Olympique de Marseille (16 matchs, 3 buts et une passe décisive) traverse une grande période de disette avec aucun but marqué depuis le 19 septembre. Un coup d’arrêt qui tombe au mauvais moment, alors que les « Lions » sont à quelques semaines de la compétition.



Abdallah Sima (10 matchs, une passe décisive) et Sada Thioub (3 matchs, une passe décisive) sont les derniers de la classe, avec aucune réalisation. Ils comptent néanmoins très peu de chances de figurer dans la liste des joueurs retenus pour la CAN.