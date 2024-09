Équipe du Sénégal : le groupe au complet avec l’arrivée de Jakobs

En vue du match contre le Burkina Faso, l’équipe nationale du Sénégal a disputé hier mardi deux galops d’entraînement à Diamniadio. D’après le quotidien sportif Record, le groupe est presque au complet, car seul Jakobs manquait à l’appel. Ce sont donc 25 joueurs qui se sont entraînés.



Selon le journal, le latéral gauche fraîchement prêté à Galatasaray par l’AS Monaco était attendu dans la soirée du mardi.



Après la première séance du lundi, les « Lions » ont effectué deux séances hier mardi. Selon le site web de la Fédération sénégalaise de Football (FSF), les « Lions » ont effectué une deuxième séance le matin et une troisième dans l’après-midi.



La FSF renseigne que le troisième galop a duré 90 minutes et a été axé sur la possession et la circulation du ballon.



Le quatrième galop est prévu ce mercredi à 17 h 30 au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio, toujours à huis-clos.



À noter que le Sénégal affronte à domicile le Burkina Faso le 6 septembre prochain à 19 heures et ira défier le Burundi trois jours après. Ces matchs entrent dans le cadre de la première et de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025.