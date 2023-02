Équipe féminine de France: une autre joueuse se met également en retrait

Après Wendie Renard, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto, Perle Morroni (11 sélections) vient d'annoncer à son tour qu'elle se mettait en retrait de l'équipe de France.



"Ayant déjà porté le maillot Bleu et suite à la décision de notre Capitaine Wendie Renard et de certaines de mes coéquipières, je souhaite à mon tour m’exprimer par rapport à la situation et me joins à elles contre le système du management de l’équipe france actuel pour en avoir souffert personnellement, écrit la défenseure de l'OL sur Instagram. J’apporte mon soutien à Wendie,Marie,Kady et toutes celles qui prendront la parole car si je reporte un jour le maillot de l’équipe de France j’espère que ce sera dans de meilleures conditions et avec des Valeurs adéquates au Haut niveau. En Espérant que les choses changent."