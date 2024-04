Equipe nationale A féminine : Mame Moussa Cissé en tournée en France depuis une semaine

L’entraîneur de l’équipe nationale féminine A de football, Mame Moussa Cissé, séjourne depuis une semaine en France, pour une « immersion dans certains grands clubs » et aller à la rencontre de joueuses sénégalaises évoluant dans ce pays.



« Ce voyage me permet d’une part de voir certaines de nos joueuses, et d’autre part de faire une immersion dans certains grands clubs de football féminin pour voir les infrastructures, mais surtout pour avoir des échanges sur la méthodologie adoptée, le modèle de management, la gestion des joueuses lors des compétitions de haut niveau », a-t-il expliqué.



Il s’est déjà rendu dans deux clubs accueillant des joueuses de l’équipe nationale. Le technicien sénégalais déclare avoir passé « trois jours dans le club de Thonon (D2 France) où nous avons quatre joueuses : Wolimata Ndiaye, Coumba Sylla Mbodji, Ndèye Mbathio Lohourignon et Yama Lélo ». Il annonce qu’il assistera à la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et Guingamp avant de retourner à Paris jeudi pour la suite de sa tournée.



Les Lionnes du Sénégal, quarts de finaliste à la dernière Coupe d’Afrique des nations, vont retourner pour la deuxième fois de l’histoire dans cette compétition prévue au Maroc, mais dont la date n’a pas encore été retenue.