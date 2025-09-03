Réseau social
Equipe nationale : Abdoulaye Fall a rendu visite aux « Lions » à Diamniadio



Nouvellement élu à la tête de la Fédération sénégalaise de Football (FSF), Abdoulaye Fall a rendu visite ce mercredi aux « Lions » à Diamniadio, à l’occasion de leur séance d’entraînement.
                           
Accompagné de plusieurs membres du Comex de la FSF, le président a échangé avec l’équipe nationale, qui poursuit activement sa préparation pour les prochaines échéances.


Moussa Ndongo

Mercredi 3 Septembre 2025 - 23:57


