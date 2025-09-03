Equipe nationale : Abdoulaye Fall a rendu visite aux « Lions » à Diamniadio

Nouvellement élu à la tête de la Fédération sénégalaise de Football (FSF), Abdoulaye Fall a rendu visite ce mercredi aux « Lions » à Diamniadio, à l’occasion de leur séance d’entraînement.



Accompagné de plusieurs membres du Comex de la FSF, le président a échangé avec l’équipe nationale, qui poursuit activement sa préparation pour les prochaines échéances.