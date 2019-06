Equipe nationale -Can 2019 : Aliou Cissé va se séparer de 2 "lions" aujourd'hui

Après la publication de la liste provisoire comptant 25 joueurs, le Coach Aliou Cissé devra se séparer de deux joueurs. L'entraineur a jusqu’à mardi minuit pour composer sa liste définitive de 23 joueurs, qu’il devra transmettre à la Confédération Africaine de football (CAF). Deux « Lions » vont donc quitter la tanière et rentrer au bercail.



L’équipe nationale du Sénégal présentement en stage à Alicante, au sud de l’Espagne va jouer un match test avec une équipe de troisième division espagnole, ce mardi. Avant de rallier l’Egypte pour un match amical face aux Super Eagles du Nigeria, le 16 juin.

23 « lions » continueront l’aventure avec Cissé dans la tanière pour tenter d’aller décrocher la première CAN pour le Sénégal. L’équipe nationale du Sénégal partage la poule C avec l’Algérie, la Tanzanie et le Kenya.