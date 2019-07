Equipe nationale : Krépin Diatta et Ismaïla Sarr absents à l’entraînement, ce dimanche

Ismaïla Sarr et Krépin Diatta joueront-ils face au Bénin, pour le compte des quarts de finale de la CAN 2019 ? Le doute est permis puisque le milieu de terrain et l’attaquant n’ont pas pris part à la séance d’entraînement, ce dimanche, au terrain annexe du Stade du 30 Juin Avec Dakaractu