Equipe nationale : Pourquoi la présence de Lamine Diatta dérange ?

Sa présence dans la tanière dérange des agents et des joueurs…

Malgré sa discrétion et le travail qu’il fait au niveau de cette sélection, sa présence dérange certains agents des joueurs, mais aussi des joueurs de l’équipe nationale, dont certains ont pour concurrents des footballeurs dont la carrière est gérée par l’ancien lyonnais. Le cas des frères Sané (Lamine et Salif) est révélateur.

Certains pensent même que la sortie de Kara Mbodj dans les colonnes du journal Stades comme quoi il a été « sacrifié pour l’intérêt de certains » était destinée à l’ancien défenseur de l’équipe nationale. Lamine Diatta est au sein de cette sélection comme coordonnateur. Mais il est en même temps agent de joueurs, ce qui est incompatible.

Peut-on considérer Lamine Diatta comme un intrus dans la tanière ?

Il ne faut pas aussi oublier qu’il a eu à porter les couleurs de cette équipe nationale. Donc il ne peut pas être un intrus, vu son parcours en tant que joueur, il a représenté dignement le Sénégal.

Mais s’il veut continuer à servir son pays au sein de cette sélection sans polémique, il va falloir qu’il fasse la part des choses entre le métier d’agent de joueurs et celui de coordonnateur au sein de la tanière. Les deux domaines ne sont pas compatibles et la polémique va toujours perpétuer.