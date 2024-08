Équipe nationale du Sénégal : Pape Thiaw devient le premier entraîneur adjoint des « Lions »

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a apporté des changements dans l'attelage technique de l'équipe nationale du Sénégal. Pape Thiaw qui a intégré le staff des « Lions », a été confirmé comme premier entraîneur adjoint de l'équipe dirigée par Aliou Cissé. Il remplace à ce poste Régis Bogaert.



Teddy Pellerin qui était jusque-là, préparateur physique des « Lions », va désormais occuper le poste de deuxième entraîneur national adjoint du Sénégal. Le nouveau préparateur physique est Hussein Bichara Farhat.



«Suite au départ de M. Régis Bogaert, ancien Entraîneur adjoint de l'Équipe nationale A de football du Sénégal, la Fédération sénégalaise de football, à travers sa Direction technique nationale, a procédé au réaménagement du staff de l'équipe nationale A comme suit: Aliou Cissé, sélectionneur national, Pape Bouna Thiaw, 1er entraîneur national adjoint, Teddy Pellerin, 2ème entraîneur national adjoint et Hussein Bichara Farhat, préparateur physique», lit-on dans un communiqué de l'instance dirigeante du football sénégalais.



Pour ses débuts, Pape Bouna Thiaw avait déposé ses baluchons à NGB en 2018. En 2021, il est nommé sélectionneur de l'équipe nationale locale. Il conduit son équipe à la victoire au Championnat d'Afrique des nations de football en 2022, une première dans l'histoire du football sénégalais.



De plus, il a atteint la troisième place à la Coupe COSAFA en 2022. Pape Bouna Thiaw a participé à la CAN 2023 avec les « Lions » du Sénégal en tant qu'adjoint d'Aliou Cissé. La FSF l’a confirmé à son poste.