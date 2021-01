Equipe nationale: la FIFA publie des notes explicatives concernant les conditions d’éligibilité

La FIFA a publié, jeudi 27 janvier 2021, sa première note sur le règlement régissant l’éligibilité pour jouer en équipe nationale. Ce, dans la droite ligne de son engagement à renforcer "la transparence de ses opérations réglementaires."



L’objectif premier du document consiste à fournir à l’ensemble des parties prenantes de plus amples informations sur les conditions que doivent satisfaire les joueurs et joueuses pour pouvoir évoluer en équipe nationale, indique l'instance dirigeante dans la note.



"La publication de la note est consécutive à l’augmentation du nombre de demandes à traiter par la Commission du Statut du Joueur de la FIFA en lien avec ce sujet, à la nécessité de fournir une sécurité juridique aux parties prenantes du football et à l’approbation en 2020 par le Congrès de la FIFA de la première grande révision des règles régissant l’éligibilité des joueurs depuis 2008", informe le document.



La note s’accompagne du premier Guide pour la soumission des demandes d’éligibilité ou de changement d’association, qui inclut une vue d’ensemble détaillée des procédures et autres documents juridiques requis pour la soumission des demandes d’éligibilité ou de changement d’association auprès de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA disponible sur le site officiel de la Fifa.



La publication du Commentaire et du Guide profite non seulement aux associations et aux joueurs/joueuses, mais également au grand public, qui peut ainsi mieux saisir l’importance et la complexité de ce sujet.



Une vidéo explicative fournissant des informations complémentaires a également été publiée. Disponible dans les quatre langues officielles de la FIFA (allemand, anglais, espagnol et français), le Commentaire comme le Guide peuvent être téléchargés sur legal.fifa.com.