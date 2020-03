Eradication du Coronavirus : l’ONG CRSG s’engage dans la lutte

Le Cadre des Religieux pour la Santé et le Développement (CRSD) se réjouit de la responsabilité et la clairvoyance de l’ensemble des chefs religieux du Sénégal qui ont pris la décision d'accompagner par des actes forts suite à l’appel solennel lancé par le chef de l’Etat, pour lutter contre la propagation du coronavirus.





Le CRSD invite la population sénégalaise à adopter une attitude responsable en se conformant aux consignes du Ministère de la santé et de l’action sociale pour ainsi lutter efficacement contre la propagation de la maladie. Le Prophète Mohamed (PSL) nous a déjà indiqué la voie à suivre « Si une épidémie (maladie) est déclarée dans une localité, si vous devez y aller, abstenez-vous ou si vous êtes dans la localité abstenez-vous d’en sortir ».



Le CRSD appelle toutes les forces vives de la nation à s’unir comme un seul homme pour participer, chacun en fonction de ses possibilités, à cette cause nationale. Fidèle à sa mission d’œuvrer pour la promotion de la santé et le bien être des populations, le CRSD, pour sa part, compte dérouler un programme de sensibilisation pour accompagner les autorités sanitaires dans la lutte contre le coronavirus.



Le CRSD invite les Chefs religieux du Sénégal et des pays voisins tels que la Mauritanie, la Guinée, le Mali … à continuer de formuler des prières pour l’éradication rapide de cette maladie en Afrique et dans le monde.

Le Cadre des religieux pour la Santé et le Développement (CRSD) est une organisation interreligieuse qui réunit l’ensemble des familles religieuses, les associations islamiques ainsi que les églises catholique et luthérienne du Sénégal.