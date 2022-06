Ernesto Valverde, nouvel entraîneur de l'Athletic

ncien technicien du Barça, fait son retour sur le banc de l'Athletic après des passages de 2003 à 2005 et entre 2013 et 2017. D'ailleurs il

💥 Ernesto Valverde, nuevo entrenador del Athletic Club.



🔗 https://t.co/yTFFaM3WL1



El técnico con más partidos dirigidos en la historia rojiblanca afronta su tercera etapa en el banquillo de San Mamés. #OngiEtorriValverde #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/kfHjB4w1cb

— Athletic Club (@AthleticClub) June 30, 2022



Ernesto Valverde, asera présenté cet après-midi à San Mamés (18h00, heure locale) dans le premier acte public du nouveau président, Jon Uriarte, qui a pris bureau ce matin même, lit-on dans le communiqué du club espagnol.Valverde affronte sa troisième étape sur le banc rojiblanco à la tête de l'équipe. Ses succès l'endossent : il a décroché cinq qualifications européennes en six saisons, dont une pour la Ligue des champions, et il a rompu une disette de 31 ans sans titres avec celui obtenu en Supercoupe 2015, relevé au Camp Nou après un total de 5 -1. Il est l'entraîneur de l'Athletic qui a géré le plus de matchs en Europe (42).