Érosion côtière à Bargny : le maire réclame un plan d’urgence et un relogement des sinistrés

Face à cette situation, le maire Djibril Faye a lancé un appel à l’État pour protéger les populations contre l’avancée de la mer.

“C’est un fléau qui engloutit chaque année de nombreuses maisons, laissant des familles entières sans abri. Nous demandons aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour freiner l’érosion côtière. Nous sollicitons également la mise en place d’un véritable système de relogement afin d’accompagner les sinistrés”, a-t-il déclaré.

Évoquant le PROVEC (Programme de relogement des victimes de l’érosion côtière) initié par son prédécesseur, le maire a rappelé qu’un budget d’un milliard avait été prévu pour 114 logements. “Ce montant reste largement insuffisant pour répondre aux besoins réels de relogement”, a-t-il souligné.

Par ailleurs, Djibril Faye a confirmé qu’une mission de contrôle de la Cour des comptes est en cours pour auditer la gestion municipale entre 2019 et 2022. “ Nous attendons les conclusions et recommandations de cet audit afin de définir la meilleure démarche à adopter”, a-t-il ajouté.

Le maire s’est enfin félicité de la visite à Bargny Guedj de la ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye, et de la ministre de la Pêche, Dr Fatou Diouf. “ Ce fut un moment fort de compassion et d’écoute envers les familles frappées par l’érosion côtière”, a-t-il salué.

La commune de Bargny a été durement frappée par une forte houle ayant causé d’importants dégâts. Plusieurs quartiers ont été touchés, avec des habitations détruites et d’autres envahies par les eaux.