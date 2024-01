Érosion côtière à Kafoutine : les populations et les élus locaux lancent un appel à l’aide à l'État

Les habitants de la commune de Kafoutine, dans le sud du Sénégal, accompagnés de notables et d'élus locaux, ont exprimé leur inquiétude face aux dégâts causés par l'érosion côtière. Le quai de pêche a été fortement endommagé par les vagues, poussant les communautés locales à demander une intervention urgente de l'État.



Les notables et élus locaux de Kafoutine ont sollicité des mesures immédiates pour contrer l'avancée de la mer dans la région. L'érosion côtière, qui prend des proportions inquiétantes à Kafoutine, touche également d'autres localités côtières et îles situées sur son territoire communal.



Lors d'une visite guidée conduite par le maire de la commune, David Diatta, le samedi dernier, la progression rapide des vagues vers la terre ferme a été observée. L’Observateur relate que face à cette menace sérieuse pour la survie des communautés côtières, les habitants et les élus locaux ont tenu à attirer l'attention sur le danger imminent. Ils ont appelé à une action urgente de l'État pour protéger la région contre l'érosion côtière.