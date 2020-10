Escroquerie au visa: Benoit Diatta encaisse 1 200 000 FCFA de Kilolo Thérèse et se fond dans la nature

Kilolo Thérèse ARLEN a été victime d’escroquerie au visa de la part du nommé Benoit Diatta. « J’ai connu le mis en cause par l’intermédiaire de sa sœur résidant en France. Lui faisant savoir mon désir de vouloir voyager vers la France, le sieur Diatta m’a aussitôt, fait savoir qu’il est en mesure de satisfaire cette doléance. Pour cela, il m’avait demandé la somme de trois millions cinq cent mille (3500 000) FCFA. Etant tombée d’accord je lui ai remis un acompte d’un million deux cent mille (1200 000) FCFA en date du 19 Mars 2020 pour les démarches préliminaires. Deux mois plus tard après la remise de cette somme, j’ai découvert que le mis en cause Benoit Diatta me racontait des mensonges et qu’en réalité il ne voulait que me soutirer de l’argent par des manœuvres frauduleuses. Lui réclamant sans cesse mon argent, le mis en cause verse dans le dilatoire et me donne des délais qu’il ne respecte presque jamais » explique Kilolo Thérèse ARLEN désemparée.



Le mis en cause reconnait les faits qui lui sont reprochés. « Effectivement j’ai reçu de la part de la victime la somme de 1 200 000 FCFA car en réalité je devais l’aider à faciliter les démarches telles que le remplissage des formulaires de voyage et une fois que le dossier de voyage serait au complet, je devais l’assister pour qu’elle fasse le dépôt au niveau de l’ambassade de France au Sénégal. Mais je ne lui ai jamais promis de lui trouver un visa, car je ne travaille pas dans l’ambassade. Si son voyage échoué ce n’est pas de ma faute. Je demande pardon à la victime et promet de lui rembourser son argent, si elle donne un délai » indique Benoit Diatta. Malgré ses aveux, le mis en cause a été déféré au parquet.



Le Témoin