Escroquerie au visa : les choses se précisent pour le faux «secrétaire particulier» de Serigne Bass

Soumaré en complicité avec un certain Alassane Touré, un vendeur de tissu, aurait obtenu plusieurs visas auprès de l'ambassade de la France au nom du porte-parole du khalife des mourides, Serigne Bass Abdou Khadre, et en son nom, plus d'une cinquantaine de visas Schengen.

Les choses s’accélèrent pour Mamadou Soumaré, arrêté pour faux et usage de faux, et falsification de signatures dans l’affaire d’escroquerie au visa dans laquelle le nom de Serigne Bass Abdou Khadre a été mêlé. Selon «Libération», un juge va être désigné pour son procès.