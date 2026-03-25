Escroquerie et charlatanisme : le marabout Malick Baldé face à une nouvelle plainte de 500 millions

Déjà condamné à cinq ans de prison ferme, le marabout tradipraticien Malick Baldé, alias Thierno, fait face à de nouvelles accusations d'escroquerie et de charlatanisme portant sur 500 millions de FCFA. Actuellement incarcéré à Rebeuss, l'homme de 52 ans comparaît ce jeudi devant la chambre correctionnelle du pool judiciaire financier à la suite d'une plainte déposée par M. A. K. B. pour des faits de manipulation mystique et de fausses promesses financières.



Le plaignant affirme avoir été placé sous emprise à travers des bains rituels et des retraites spirituelles (« Kheulwa ») en Gambie, tout en se voyant miroiter un partenariat lucratif dans le commerce d'or avec des investisseurs saoudiens. Selon ses déclarations à la Division des investigations criminelles (DIC), ces manœuvres l'auraient poussé à verser un demi-milliard de FCFA au prévenu sur plusieurs années, via divers canaux de transfert.



De son côté, Malick Baldé rejette catégoriquement la qualification d'escroquerie, reconnaissant uniquement avoir perçu 13 millions de FCFA au titre d'aumônes et de frais de prières volontaires. Malgré une confrontation organisée par les enquêteurs, les deux parties campent sur leurs positions. Déjà sous le coup d'une amende de 800 millions de FCFA pour une condamnation précédente, le prévenu joue désormais sa crédibilité et l'éventuel alourdissement de sa peine devant la juridiction financière.

