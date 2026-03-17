« Escroquerie foncière » : le maire de Koungheul, Alioune Badara Ly placé sous mandat de dépôt

L'édile de Koungheul, Alioune Badara Ly a été inculpé et écroué ce mardi pour une affaire d'escroquerie foncière portant sur 80 millions de francs CFA. Déféré par la brigade de recherches de Keur Massar, il a été placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du deuxième cabinet.



Cette décision fait suite au réquisitoire du procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye. L'ancien directeur du Cadre de vie et de l'hygiène publique sous le régime de Benno Bokk Yaakaar avait été arrêté la veille sur instruction du procureur. Selon des informations exclusives, le magistrat instructeur a suivi les réquisitions du parquet en envoyant l'élu en prison.